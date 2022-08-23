الصالح يدعو المدن الفرنسية لتوسيع علاقات التوأمة مع نظيراتها الفلسطينية

رام الله/سما/

دعا وزير الحكم المحلي مجدي الصالح المدن الفرنسية إلى توسيع علاقات التوأمة والشراكة مع نظيراتها الفلسطينية وتفعيل القائم منها، من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مسبقا في العديد من المجالات الحيوية.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، وفدا فرنسيا رفيع المستوى ضم رئيسة إقليم المورت وموزيل ومجموعة من السياسيين المنتخبين وممثلين عن بلدية نانسي، وأعضاء بلديات فرنسية، وأطباء وأكاديميين، ورئيس وأعضاء بلدية يعبد والتي تربطها علاقات توأمة مع الإقليم، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري.

وأطلع الصالح الوفد الفرنسي على واقع قطاع الحكم المحلي في فلسطين وأبرز التحديات التي تحول دون تحقيق تنمية محلية شاملة، وفي مقدمتها سياسات الاحتلال العنصرية وممارساته الهمجية واعتداءات مستوطنيه المتكررة على المواطنين الفلسطينيين العُزل.

وأشاد بالتعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني، الذي ومن خلاله دعمت العديد من البلديات الفرنسية بلديات فلسطينية في مختلف المجالات الحيوية، منها: الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية وغيرها.

وأكد الصالح أن الوزارة تولي أهمية بالغة لكافة مبادرات الهيئات المحلية التي ترمي لإقامة علاقات توأمة وشراكة مع مختلف المدن والبلديات الصديقة الدولية والإقليمية والعربية، وذلك في إطار تعزيز التواصل المشترك وتبادل التجارب والخبرات في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بالحكم المحلي.

بدورهم، أعرب رئيس وأعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة فلسطين، مشيرين إلى ارتياحهم لرؤية نتائج التعاون بين الإقليم والبلدية يطبق على أرض الواقع، من خلال المساهمة الفرنسية بالمشاريع التي تنفذ في يعبد والتي تسهم في تحسين حياة المواطنين والتخفيف عليهم.

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