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أبو هولي يثمن دعم اليابان لوكالة "الأونروا"

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي يثمن دعم اليابان لوكالة "الأونروا"



رام الله/سما/

ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدعم الياباني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، التي كان آخرها تقديم خمسة ملايين دولار في شهر تموز الماضي، ودعم المركز الطبي الفلسطيني في محافظة الوسطى بأجهزة طبية تخدم أربعة مخيمات للاجئين في قطاع غزة.

وأكد أبو هولي، خلال لقائه سفير اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماغوشي، في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أهمية الدعم المستمر والعلاقة التشاركية في تحسين أوضاع المخيمات في الضفة الغربية عبر مؤسسة "جايكا"، التي تقدم مشاريع بقيمة 9.5 مليون دولار أميركي إلى مخيمات اللاجئين في المحافظات الشمالية.

وأكد الجانبان أهمية الدعم المالي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وأشارا إلى مدى تأثير الأزمة المالية على الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين.

من جانبه، أكد ماغوشي حرص الحكومة اليابانية على دعم وكالة الغوث، والحكومة الفلسطينية، وتأييدها لحل الدولتين، واهتمام سفارة اليابان بتقديم المزيد من المشاريع للاجئين في كافة أماكن تواجدهم.

#أحمد أبو هولي

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