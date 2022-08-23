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الحرس الثوري الإيراني: يمكننا تدمير "إسرائيل"عدة مرات حتى من دون سلاح نووي

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني: يمكننا تدمير "إسرائيل"عدة مرات حتى من دون سلاح نووي



طهران/سما/

قال قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، إن بلاده بإمكانها تدمير "إسرائيل"، حتى من دون امتلاك سلاح نووي.


وقال زاده في لقاء في جامعة الفردوسي في مشهد، إن إيران لم تكن لديها القدرات التي تمتلكها الآن في المجال العسكري، بل كانت تستورد حتى الأسلاك الشائكة، أما الآن فقد صارت تصدر طائرات دون طيار، على حد قوله.


وأضاف أن "تفوق إيران في المجال الجوي، جعل الغرب يعطي الأولوية في المفاوضات للحد من (إنتاج) طائراتنا المسيّرة وقوتنا الصاروخية".


وقال: "حتى من دون سلاح نووي يمكننا تدمير إسرائيل عدة مرات، ويمكننا فعل ذلك بالرؤوس الحربية التقليدية"، بحسب صحيفة كيهان الإيرانية.

وردًا على هذه التصريحات، قالت كيرين هجيوف، المتحدثة الدولية باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "يسعى النظام الإرهابي الإيراني إلى إبادة إسرائيل. إنهم لا يحاولون حتى إخفاء ذلك".


كان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قال، يوم الاثنين، إن الاتفاق النووي مع إيران "يشوبه الكثير من الثغرات".


وحذّر غانتس من رد فعل إسرائيل في حال هددتها إيران أو اقتربت من امتلاك سلاح نووي، قائلا: "لا نستبعد شن هجوم على إيران إذا اقتضت الضرورة".

#الحرس الثوري الايراني

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