غزة: "صفوة الحفاظ" مشروع لسرد القرآن على جلسة واحدة

غزة/سما/

بدأ أكثر من 500 حافظ وحافظة لكتاب الله، تسميع القرآن على جلسة واحدة منذ فجر اليوم الثلاثاء، في حدث قرآني فريد هو الأول من نوعه عالميا.

وبدوره، أعلن مجلس إدارة دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة، انطلاق مشروع صفوة الحفاظ لسرد القرآن على جلسة واحدة

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن الجمل: "هذا اليوم من أيام أهل الله، الحفاظ والقُرَّاء للقرآن الكريم، وهو يوم عزة لأهل قطاع غزة".

وأضاف الجمل في حديث لإذاعة صوت الأقصى: "581 حافظاً وحافظة يسردون القرآن على جلسة واحدة في أضخم مشروع على مستوى العالم، وأحسب أن الله أراد أن يكافئنا على تضحياتنا هنا في قطاع غزة".

وتابع: "بهؤلاء الحفاظ نستنزل رحمات الله ونصره، وهذه هي الصورة الحقيقية لغزة".

وزاد الجمل: "نشعر بالسكينة والرحمة ببركة كتاب الله، ونسأل الله أن يكون هذا إعداد للجيل".

وأشار إلى أن مشروع صفوة الحفاظ يهدف لنشر ثقافة تعاهد القرآن الكريم عند حفاظه، مضيفًا: "سيكون هناك مكافأة رمزية لكل من سيسرد القرآن الكريم، وجائزتهم العظمى عند الله عزوجل".

وختم الجمل قائلا: "لن نترك الحفظة، وسنواصل دعمهم بمشاريع مميزة ليستمر تعاهد القرآن".

ويهدف مشروع "صفوة الحفاظ" لترسيخ حفظ القرآن، والعمل على تمكينه، بما يساهم في تنشئة جيل قرآني يتقن الحفظ والعمل بالقرآن.

وتعمل دار القرآن الكريم والسنة التي تنظم المشروع حاليا، على تخريج أفواج من الحفظة لكتاب الله كل عام.

















