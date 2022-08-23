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مصرع طفلة في حادث دهس بالنقب

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفلة في حادث دهس بالنقب



النقب/سما/

لقيت الطفلة مرجان موسى المراحلة، والتي تبلغ عاما ونصف العام من العمر، مصرعها متأثرة بجروحها الحرجة في حادث دهس ببلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 13:04، حول طفلة فاقدة للوعي من جراء تعرضها للدهس، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لها وقد وصفت حالتها بالحرجة".

وقال المضمد، هشام العطاونة، إن "الطفلة أحيلت إلينا بواسطة مركبة خصوصية، إذ كانت فاقدة للوعي وتعاني جروحا خطيرة في منطقة الرأس، وعلى الفور قدمنا لها عمليات الإنعاش في المكان".

وأحيلت الطفلة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

ووفقا للاشتباه، فإن والد الطفلة دهسها خلال عودته بالسيارة إلى الوراء، حسب ما جاء في بيان للشرطة.

#النقب #دهس

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