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الشؤون المدنية: لا صحة للخبر المزور حول التفاهمات مع "إسرائيل" بشأن الملف الأمني

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشؤون المدنية: لا صحة للخبر المزور حول التفاهمات مع "إسرائيل" بشأن الملف الأمني



رام الله/سما/

أصدرت الهيئة العامة للشؤون المدنية في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، تنويهًا مهمًا للمواطنين بشأن خبر تم نشره حول تفاهمات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي يتعلق بالملف الأمني.

وقالت الهيئة : "لا صحة إطلاقا للخبر المزور، الذي تم نشره اليوم عبر بعض المواقع والمجموعات الإخبارية حول تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي في موضوع الملف الأمني".

وطالب المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية، عماد قراقرة، كافة المواطنين والمتابعين بعدم التعاطي مع أي خبر يحمل اسم الشؤون المدنية، سوى من الصفحة الرسمية للهيئة ومواقع الهيئة الرسمية على "فيسبوك" و"تويتر".

#الشؤون المدنية

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