رئيس الوزراء يبحث مع صندوق النقد الوضع المالي وتحضيرات اجتماع المانحين

رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكسندر تيمان، حيث بحثا تحضيرات اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الشهر المقبل في نيويورك.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن الأزمة والوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة هو بسبب انحسار الدعم الدولي لفلسطين، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا، بالإضافة إلى عدم قدرتنا للوصول إلى مقدراتنا واستغلالها خاصة في المناطق المسماة "ج".

وشدد اشتية على أن محدودية الموارد هي بسبب الظروف غير الطبيعية التي يفرضها علينا واقع الاحتلال، ويجب على المجتمع الدولي التعامل مع فلسطين بواقعية، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن احتلالها وكافة أفعالها.

كما أكد أن اجتماع المانحين الذي سيعقد الشهر المقبل يجب أن يخرج بنتائج جادة وحقيقية على أرض الواقع، لإعادة إحياء الأمل لدى شعبنا، والتأكيد على أن المجتمع الدولي يقف الى جانب فلسطين.

كما وضع رئيس الوزراء الضيف في صورة سير العمل في تنفيذ أجندة الاصلاح والإصلاح الإداري، مؤكدا توفر الارادة السياسية الكاملة لتنفيذها.

ودعا رئيس الوزراء المؤسسات الدولية كصندوق النقد إلى تحري الحقائق في تقاريرها وعدم الخلط بين نقل الحقيقة واتخاذ المواقف السياسية، وإلى أن تجعل القانون الدولي والقرارات الأممية معيارها في قياس الأمور.