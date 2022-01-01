غداً - الأسرى سيمتنعون عن الخروج إلى "الفحص الأمني" وسيعيدون وجبات الطعام

رام الله/سما/

أكد نادي الأسير الفلسطيني ، أن الأسرى من كافة فصائل العمل الوطني، وفي كافة السجون، سيمتنعون غدًا الأربعاء، عن الخروج من الغرف إلى ما يسمى "الفحص الأمني"، وكذلك سيعيدون وجبات طعامهم، ضمن خطواتهم النضالية ضد اجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأنه استنادًا لقرار لجنة الطوارئ العليا للأسرى، ولبرنامج الخطوات المقر ليومي الإثنين والأربعاء، سيبدأ الأسرى بالتصعيد.

وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي،قررت يوم السبت، خوض حراك جديد عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال.