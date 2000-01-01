الأشغال: هذه تكلفة إعادة إعمار غزة

غزة/سما/

قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن القطاع بحاجة إلى 3 مليارات دولار من أجل الإعمار والتنمية.

ولفت سرحان خلال حديث لمجموعة من الصحفيين في مكتبه بمدينة غزة، إلى أن هناك منازل دمرت وتضررت لم يعاد إعمارها منذ العدوان الإسرائيلي 2014 والذي أنجز إعمار ما نسبته فقط 40%، مرورًا بما جرى من عدوان مماثل في أعوام أخرى من بينها مايو/ أيار 2021 والذي دمر خلاله نحو 1700 وحدة سكنية أعيد بناء نحو 1000 منها.

وبين أن نحو 2300 وحدة سكنية دمرت بشكل كامل لم يعاد بنائها خلال الحروب والعدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع في السنوات الأخيرة.

وحول العدوان الأخير منذ أسابيع، قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنه تسبب بدمار 25 وحدة سكنية بشكل كامل، و80 بشكل جزئي غير صالح للسكن، و2000 وحدة بشكل جزئي، مشيرًا إلى أنه تم المشارفة على الانتهاء من حصر الأضرار.

وحذر سرحان من انفجار الأوضاع في حال استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، مثمنًا في الوقت ذاته جهود الدول التي تساهم في الإعمار وخاصة قطر ومصر.

وحول المشاريع المصرية، أوضح سرحان أن نسبة ما أنجز منها وصل إلى 30%، مشيرًا إلى أنها تشمل بناء 3 مدن سكنية، تضم 2500 وحدة سكنية، وكورنيش شارع البحر شمال القطاع.

ولفت إلى أن قطاع غزة، بحاجة إلى أكثر من 100 ألف وحدة سكنية لسد العجز خاصة وأن القطاع يحتاج سنويًا إلى 14 ألف وحدة سكنية لمعادلة النمو الديموغرافي.