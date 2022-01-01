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وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي



رام الله/سما/

 وقع وزير الزراعة رياض عطاري مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فلسطين إيفون هيلي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتنفيذ دراسة لسلسلة القيمة الخاصة بالإنتاج الحيواني (قطاع الألبان).

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الدراسة تهدف لعمل تقييم شامل لإمكانية اعتماد قطاع الالبان كنموذج لتخضير عملية الإنتاج من المزرعة، مرورا بمراحل التصنيع وصولا للمستهلك، ومن ثم عمل مشاهدات للتداخلات الذكية مناخيا، والتي يمكن أن تساهم في التخفيف من انبعاث الغازات وتساعد في تكيف قطاع صناعة الألبان مع التغير المناخي.

وشكر عطاري برنامج (UNDP) على الدعم المتواصل للقطاع الزراعي الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، داعيا الى المزيد من الدعم للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي.

من جهتها، أثنت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جهود وزارة الزراعة، وشركائها للتعامل مع التغير المناخي، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيكون بداية لمزيد من التعاون والتطوير، وصولا لمساعدة صغار المزارعين.

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#وزارة الزراقة الفلسطينية #الامم المتحدة

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