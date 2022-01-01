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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء(24 أغسطس).

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون غدً للمتبقي من الحافلة الثامنة والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/30) ، والحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/32).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.


كشف المسافرين رقم (2022/30)

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/32)

#معبر رفح #كشف السفر عبر رفح

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