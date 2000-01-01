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"الخارجية" ترحب بقرار دولة ليبيا بمعاملة الطالب الفلسطيني أسوة بشقيقه الليبي

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" ترحب بقرار دولة ليبيا بمعاملة الطالب الفلسطيني أسوة بشقيقه الليبي



رام الله / سما /

رحب السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، بالقرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة ليبيا الشقيقة بمعاملة الطالب الفلسطيني أسوة بشقيقه الطالب الليبي، وذلك ضمن برنامج المنحة المالية الجامعية المقررة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لطلاب الجامعات.

وأكد السفير الديك، أن سفارة دولة فلسطين في ليبيا بذلت جهوداً متواصلة مع الجهات الليبية المختصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الخصوص.

كما شكر دولة ليبيا الشقيقة على الدعم المتواصل الذي قدمته وتقدمه لدولة فلسطين في كافة المجالات، وخاصة في مجال التعليم الجامعي، بما يساهم بشكل فعال في دعم وإسناد الطالب الفلسطيني في إكمال مسيرته التعليمية.

#وزارة الخارجية #ليبيا #الطالب #الطالب الفلسطيني

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