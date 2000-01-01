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"أنا في التواضع مقولكش".. محمد رمضان يستعرض سياراته ومنزله

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أنا في التواضع مقولكش".. محمد رمضان يستعرض سياراته ومنزله



وكالات / سما /

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، مقطع فيديو استعرض خلاله سياراته الفارهة ومنزله بالساحل الشمالي في مصر.

وعلق رمضان على الفيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من قدام بيتي في الساحل.. مانا في التواضع مقولكش".

وظهر الفنان المصري في الفيديو رفقة أبنائه في منزله بالساحل، وبجانب سياراته مع مقطع من أغنيته الجديدة "ما ركبش بسكلتة"، حيث قال: "أنا في التواضع مقولكش، جاي أخطف أنظاركم وأمشي، أنا عارف إن أنتم متغاظين أوي".

ويواصل رمضان الرد على شائعة اتهامه بالشذوذ الجنسي، بعد انتشار مقطع فيديو زعم مروجوه أنه تواجد فيه مع رجل في وضع مخل.

ونشر رمضان عبر حسابه على "إنستغرام"، فيديو ترويجيا لأغنيته الجديدة ردا على الشائعات التي طالته الأيام السابقة، حيث ظهر في المقطع وهو يشرب فنجان قهوة ويقول: "أه أنا لما بحضر أخض، تضربني بصوت، بالحي نرد، إزاي قطط في أسود بتعض، هلعبها لُب لو راجل صُد، مركبش البسكلتة النهاردة الساعة 12 إلا حتة".

#محمد رمضان #مصر #فيسبوك

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