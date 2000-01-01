5 تطبيقات تحمي هاتفك الأندرويد من الفيروسات والبرامج الضارة

وكالات / سما /

يعتقد الكثير من الناس أنه لا داعي للقلق بشأن الفيروسات وبرامج التجسس والبرامج الضارة عند استخدامهم لهواتف أندرويد، حيث يتوقعون أنه لا ضرر إلا إذا عانى الهاتف خلال الاستخدام وأصبح مصابًا بشكل رسمي بفيروس أو برامج ضارة.

وهناك الكثير من فيروسات الهواتف الذكية، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى محاولة حماية هاتفك من أي فيروس محتمل، وإذا كنت تريد أن تظل آمنًا، فمن الجيد فحص هاتفك باستخدام تطبيق مكافحة فيروسات.

وقد تسمع في كثير من الأحيان عن العديد من عمليات الاختراق والاستغلال لأجهزة الكمبيوتر، ولكن عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية، فعادة ما تكون الأمور هادئة للغاية، ولكن هذا ليس بسبب نقص البرامج الضارة.

وفقًا لـ AVTest، يتزايد عدد برامج Android الضارة بشكل مطرد، حيث في عام 2021، سجلت الشركة 3.28 مليون حالة من البرامج الضارة الخاصة بنظام Android، وقد يكون هناك الكثير في الواقع، حتى إذا كنت حريصًا في العادة، فمن المهم أن تبذل جهدًا إضافيًا إذا كنت ترغب في تأمين هاتفك جنبًا إلى جنب مع بعض بياناتك الهامة.

إذا كان لديك بالفعل تطبيق مكافحة فيروسات على هاتفك، فتأكد من استخدامه بانتظام. ومع ذلك، إذا لم تفعل ذلك أو فعلت ولكنك تتطلع إلى التبديل إلى شيء آخر، فتابع القراءة لترى بعض الخيارات المتاحة.

تطبيقات مكافحة الفيروسات الشهيرة لنظام Android

مثلما يوجد الكثير من الفيروسات التي تؤثر على هواتف Android، هناك أيضًا الكثير من تطبيقات مكافحة الفيروسات التي قد تبدو رائعة للوهلة الأولى. ومع ذلك، عند الفحص الدقيق، فإن بعضها مليء بالإعلانات ولا تفعل الكثير لمساعدتك في البقاء محميًا، وعندما تبحث عن التطبيق المناسب الذي يناسب احتياجاتك، سيكون بعضها مجانيًا وسيتطلب البعض الآخر دفعة مقدمة أو اشتراكًا شهريًا. فيما يلي بعض الخيارات الأكثر شيوعًا (استنادًا إلى أرقام التنزيلات والتقييمات) لتستكشفها.

BitDefender لنظام Android

يمكنك استخدام الإصدار المجاني من هذا التطبيق الذي سيحمي هاتفك بشكل جيد، بالإضافة إلى السماح بالمسح بحثًا عن الفيروسات، ولكن يمكنك أيضًا الدفع لاستخدام الإصدار الكامل الذي يوسع الأمان ويضيف وصول VPN.

Avast One Essential

Avast هي شركة معروفة في مجال مكافحة الفيروسات في مساحة الكمبيوتر الشخصي، ولكنها تمتلك أيضًا تطبيقًا شائعًا لنظام أندرويد. يمكنك استخدام التطبيق مجانًا لتلقي الحماية من الفيروسات وكمية صغيرة من النطاق الترددي للشبكة الافتراضية الخاصة، ولكن هناك أيضًا خيارًا متميزًا، ولسوء الحظ، سيذكرك التطبيق باستمرار بهذا الأمر.

Norton 360

هذا عملاق كمبيوتر آخر شق طريقه إلى أندرويد. لا يقدم Norton إصدارًا مجانيًا من تطبيقه، ولكن إذا كنت على استعداد للدفع مقابل ذلك، فستحصل على عدد من الميزات، بما في ذلك أداة حظر الإعلانات وأداة تحليل Wi-Fi. تبلغ تكلفة التطبيق 14.99 دولارًا سنويًا للسنة الأولى ثم ترتفع إلى 30 دولارًا سنويًا.

Kaspersky for Android يعد هذا خيارًا قويًا لمكافحة الفيروسات حتى إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني، ولكن لسوء الحظ، لا تحصل على حماية في الوقت الفعلي إلا إذا دفعت 15 دولارًا سنويًا للإصدار المتميز.

اختر التطبيق الذي يناسب احتياجاتك ، وقم بتنزيله من متجر Google Play، وقم بتثبيته على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد.