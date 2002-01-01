  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أدنى مستوى خلال 20 عامًا .. انهيار اليورو مقابل الدولار

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أدنى مستوى خلال 20 عامًا .. انهيار اليورو مقابل الدولار



القدس المحتلة / سما /

انخفض اليورو اليوم (الثلاثاء) بنسبة 0.3٪ مقابل الدولار ، إلى مستوى 0.9913 دولار لليورو - وهو أدنى مستوى للعملة في العشرين سنة الماضية ، منذ 2002.

فبعد تعادل اليورو والدولار في يوليو ، عزز اليورو قليلاً في الشهر الماضي ، لكنه انخفض يوم أمس إلى ما دون الدولار .

والآن يتداول اليورو عند المستوى 3.25 شيكل فيما يتداول الدولار عند المستوى 3.28 شيكل.

تكمن أسباب ضعف العملة الأوروبية هو الخوف من أزمة طاقة في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا حيث تعمل روسيا على قطع إمداداتها من الغاز إلى أوروبا ردًا على الدعم الغربي لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل كبير بعد إعلان شركة غازبروم الروسية المحتكرة للغاز ، أمس ، أنها ستغلق نورد ستريم 1 ، أهم خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا ، لمدة 3 أيام في نهاية الشهر بسبب أعمال الصيانة.

وتؤدي الأعمال غير المخطط لها إلى تعميق الصراع بشأن الغاز الروسي وعدم اليقين بشأن إمداداته ، مما يثير مخاوف من حدوث أزمة قبل الشتاء الأوروبي.

وترفع أزمة الطاقة الأسعار في جميع أنحاء أوروبا وتؤثر على مستويات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى 9.6٪ في يوليو

الأكثر قراءة اليوم

غزة: تفاصيل الاجتماع القيادي الهام بين حركتي الجهاد وحماس

صحيفة عبرية: للإسرائيليين.. لا تسمحوا لـ"أفعى رام الله" بالدخول إلى "أوسلو" مرة أخرى

صور: تفاصيل أول رحلة للفلسطينيين من "رامون" إلى قبرص

أوروبا تحرج "إسرائيل" بشأن اتهام المنظمات الفلسطينية الستة بـ"الإرهابية"

الكاتب المصري عماد أديب يتوقع انهيارات اقتصادية كبرى وقلاقل اجتماعية وفوضى أمنيّة غير مسبوقة

أسعار صرف العملات

نتنياهو يشن هجوما حاداً على حكومة لابيد

الأخبار الرئيسية

دويكات يرد على حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"

لن نوقف الاحتجاجات.. لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى تدعو للنفير يوم الجمعة

صحيفة تكشف عن طبيعة الرسائل التي نقلها "الشاباك" للمخابرات المصرية

c85c99ef35c7405d565ba1026b469c00

استشهاد شاب متأثرًا بجروحه في نابلس

نصر الله: التهديدات الإسرائيلية بخصوص الترسيم لا قيمة لها

الاتصالات الفلسطينية