أدنى مستوى خلال 20 عامًا .. انهيار اليورو مقابل الدولار

القدس المحتلة / سما /

انخفض اليورو اليوم (الثلاثاء) بنسبة 0.3٪ مقابل الدولار ، إلى مستوى 0.9913 دولار لليورو - وهو أدنى مستوى للعملة في العشرين سنة الماضية ، منذ 2002.

فبعد تعادل اليورو والدولار في يوليو ، عزز اليورو قليلاً في الشهر الماضي ، لكنه انخفض يوم أمس إلى ما دون الدولار .

والآن يتداول اليورو عند المستوى 3.25 شيكل فيما يتداول الدولار عند المستوى 3.28 شيكل.

تكمن أسباب ضعف العملة الأوروبية هو الخوف من أزمة طاقة في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا حيث تعمل روسيا على قطع إمداداتها من الغاز إلى أوروبا ردًا على الدعم الغربي لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل كبير بعد إعلان شركة غازبروم الروسية المحتكرة للغاز ، أمس ، أنها ستغلق نورد ستريم 1 ، أهم خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا ، لمدة 3 أيام في نهاية الشهر بسبب أعمال الصيانة.

وتؤدي الأعمال غير المخطط لها إلى تعميق الصراع بشأن الغاز الروسي وعدم اليقين بشأن إمداداته ، مما يثير مخاوف من حدوث أزمة قبل الشتاء الأوروبي.

وترفع أزمة الطاقة الأسعار في جميع أنحاء أوروبا وتؤثر على مستويات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى 9.6٪ في يوليو