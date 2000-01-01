  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كلوب يُهاجم التحكيم بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يُهاجم التحكيم بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

هاجم يورجن كلوب، مُدرب ليفربول، التحكيم بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد بهدفين لهدفٍ في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان الهدف الثاني لليونايتد قد شهد جدلاً كبيراً بسبب الشك في كون راشفورد  استفاد من حالة تسلل قبل تسجيل الهدف في مرمى أليسون بيكر.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبرس البريطانية، :”الهدف الثاني صعب تقبله، كانت الحالة تسلل، ولكن علينا العمل مع الأمر”.

وتابع مُدرب الريدز حديثه قائلاً :”كان يجب أن نفوز بهذه المُباراة، أعلم أن ذلك يبدو سخيفاً، ولكن هكذا رأيت الأمر، أنا قلق بشأن موقفنا، ولكن هذا هو الحال، ونحن نستعد لمُبارتي بورنموث ونيوكاسل الآن”.

وكان ليفربول قد فشل في الفوز في ثالث مُباراة على التوالي منذ بداية الدوري الإنجليزي، ولا يملك الفريق سوى نقطتين فقط من أصل تسع نقاط مُمكنة، ويحتل الريدز المركز السادس عشر.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد بورنموث يوم السبت المُقبل على أرض ملعب أنفيلد رود.

#يورجن كلوب #ليفربول #مانشستر يونايتد #الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة اليوم

غزة: تفاصيل الاجتماع القيادي الهام بين حركتي الجهاد وحماس

صحيفة عبرية: للإسرائيليين.. لا تسمحوا لـ"أفعى رام الله" بالدخول إلى "أوسلو" مرة أخرى

نصر الله: التهديدات الإسرائيلية بخصوص الترسيم لا قيمة لها

صور: تفاصيل أول رحلة للفلسطينيين من "رامون" إلى قبرص

أوروبا تحرج "إسرائيل" بشأن اتهام المنظمات الفلسطينية الستة بـ"الإرهابية"

الكاتب المصري عماد أديب يتوقع انهيارات اقتصادية كبرى وقلاقل اجتماعية وفوضى أمنيّة غير مسبوقة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

ووزير أردني سابق يُهاجم لأوّل مرّة السلطة الفلسطينية بسبب مطار "رامون"

دويكات يرد على حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"

لن نوقف الاحتجاجات.. لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى تدعو للنفير يوم الجمعة

صحيفة تكشف عن طبيعة الرسائل التي نقلها "الشاباك" للمخابرات المصرية

c85c99ef35c7405d565ba1026b469c00

استشهاد شاب متأثرًا بجروحه في نابلس

الاتصالات الفلسطينية