كلوب يُهاجم التحكيم بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبرس البريطانية، :”الهدف الثاني صعب تقبله، كانت الحالة تسلل، ولكن علينا العمل مع الأمر”.

وتابع مُدرب الريدز حديثه قائلاً :”كان يجب أن نفوز بهذه المُباراة، أعلم أن ذلك يبدو سخيفاً، ولكن هكذا رأيت الأمر، أنا قلق بشأن موقفنا، ولكن هذا هو الحال، ونحن نستعد لمُبارتي بورنموث ونيوكاسل الآن”.

وكان ليفربول قد فشل في الفوز في ثالث مُباراة على التوالي منذ بداية الدوري الإنجليزي، ولا يملك الفريق سوى نقطتين فقط من أصل تسع نقاط مُمكنة، ويحتل الريدز المركز السادس عشر.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد بورنموث يوم السبت المُقبل على أرض ملعب أنفيلد رود.