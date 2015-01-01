تشافي يبدأ مخطط ذبح الأبقار المقدسة في برشلونة

وكالات / سما /

أجلس تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، جوردي ألبا على مقاعد البدلاء للمرة الأولى منذ توليه مهمة قيادة الفريق، خلال الفوز الكبير على ريال سوسييداد أمس الأحد (4-1)، على ملعب أنويتا، بالجولة الثانية بالدوري الإسباني.

وإلى جانب ألبا، أجلس جيرارد بيكيه، وسرجيو بوسكيتس، الذي كان يكمل عقوبة الإيقاف، ليذكر بما فعله لويس إنريكي، المدرب السابق للفريق، حينما أجلس الثنائي الهجومي السابق للفريق، ليونيل ميسي، ونيمار، على الدكة في نفس الملعب يوم 4 يناير/كانون ثان 2015.

وأدى قرار إنريكي وقتها إلى إثارة أزمة أدت للدعوة لعقد انتخابات من جانب جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق، وكذلك للفوز لاحقا بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في تاريخ النادي، ولكن هذه المرة جاء القرار كجزء من تغيير في جيل الفريق، والذي لم يسبب، إلى الآن، أي أزمة.

وجاء قرار إبعاد ألبا من التشكيل الأساسي بعدما قدم أداء سيئا أمام رايو فاييكانو في مستهل مشوار الفريق بالليجا على ملعب كامب نو والذي انتهى بالتعادل السلبي، ليعتمد تشافي على الظهير الشاب أليخاندرو بالدي (18 عاما) الذي لعب أساسيا ضد سوسييداد، بناء على أدائه الواعد خلال فترة الإعداد للموسم.

وأتت ثمار التغيير الذي أجراه تشافي، حيث كان بالدي هو صاحب التمريرة التي سجل منها الفريق الهدف الأول بأقدام البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الأولى من المباراة، والذي مهد لانتصار كبير خارج الديار 1-4.

وعلى أي حال، فقد كان مردود بالدي، الذي لعب دور لاعب الوسط من الناحية اليسرى أكثر منه كظهير نظرا لاعتماد المدرب على 3 مدافعين في الخلف (أراوخو، وكريستينسن، وإريك جارسيا)، مرتفعا ثم بدأ في الانخفاض مع مرور الوقت، ليتم استبداله (ق64) بينما كانت النتيجة تشير للتعادل بهدف لمثله.