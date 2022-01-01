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مودريتش يرسم خطة الاعتزال

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مودريتش يرسم خطة الاعتزال



وكالات / سما /

يرسم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد، خطة الاعتزال في صفوف النادي الملكي في الفترة المقبلة، حسبما أفادت صحيفة آس الإسبانية، مساء أمس الإثنين.

وأوضحت الصحيفة المقربة من أسوار مدريد أن مودريتش يرغب في تعليق حذائه والاعتزال في صفوف النادي الملكي، حين يصل لعامه الأربعين.

وأشارت آس إلى أن مودريتش سيعمل على تجديد عقده مع ريال مدريد كل موسم، على أن يفعل كل ما في وسعه لتقديم أفضل مستوياته داخل الميدان، بالرغم من تقدمه في العمر.

ويواصل لوكا التألق رفقة ريال مدريد، وكانت آخر ومضاته، المستوى المبهر الذي قدمه في مباراة الفريق الماضية ضد سيلتا فيجو، والتي عرفت تسجيله هدفاَ خرافياً ساعد فريقه على حصد النقاط الثلاث.

ويرتبط مودريتش بعقد ساري مع ريال مدريد يصل لخط النهاية في يونيو القادم، وسيسعى اللاعب والإدارة لتجديد العقد المبرم بين الطرفين، ليستمر الكرواتي في مدريد بالموسم القادم.

ويسير اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً وفقاً للخطة التي رسمتها إدارة الريال، برئاسة فلورنتينو بيريز، بخصوص التجديد للاعبين فوق سن 30 عاماً، بالتجديد لمدة عام واحد فقط.

#مودريتش #الاعتزال #لوكا مودريتش

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