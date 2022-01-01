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فيديو.. مانشستر يونايتد يستعيد توازنه بفوزٍ صعب على ليفربول

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر يونايتد يستعيد توازنه بفوزٍ صعب على ليفربول



وكالات / سما /

تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق انتصارٍ صعب على الغريم ليفربول بنتيجة هدفين لهدفٍ، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أولد ترافورد قد بدأ عن طريق النجم الإنجليزي جادون سانشو في الدقيقة 16 بعد تلاعبه بنجم الريدز جيمس ميلنر داخل منطقة الجزاء.

ونجح اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 من المُباراة بعد تمريرة بينية رائعة من زميله الفرنسي أنتوني مارسيال.

وقلص النجم المصري محمد صلاح الفارق بهدفٍ في الدقيقة 81 بعد لعبة رأسية داخل منطقة الجزاء، ولكن الهدف لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة على أرض أولد ترافورد.

يُذكر أن المُدرب الهولندي لليونايتد إيريك تين هاج لم يُعول على نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ البداية، وقرر إشراكه كبديلٍ في الدقيقة 86.

وكانت جماهير الشياطين الحُمر في أولد ترافورد قد استقبلت الوافد الجديد للفريق كاسيميرو الذي حرص على تحية الحضور قبل انطلاق المُباراة.

وارتفع رصيد اليونايتد بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 3 يحتل بهم المركز الرابع عشر، فيما يحتل ليفربول المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط.

وسيلعب مانشستر يونايتد المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد ساوثهامبتون على أرض الأخير يوم السبت المُقبل، فيما سيلعب ليفربول مع بورنموث على أرض أنفيلد رود يوم السبت المُقبل أيضاً.

#مانشستر يونايتد #ليفربول #الدوري الإنجليزي #ماركوس راشفورد

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