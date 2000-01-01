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وقفة مناهضة للاستيطان غرب أريحا

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

شاركت فعاليات محافظة أريحا والأغوار، وحركة فتح في أريحا، وممثلين عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة الحماية من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، في فعالية مناهضة للاستيطان في شارع المعرجات غرب مدينة أريحا.

واحتشد المشاركون بمحاذاة تجمع عرب المليحات في شارع المعرجات، رافعين الأعلام الفلسطينية ورايات حركة فتح في وجه البؤر الاستيطانية المجاورة، ودعما لصمود اهالي التجمعات البدوية في المعرجات، في ظل ما يتعرضون له من استفزازات واعتداءات يومية من قبل المستوطنين.

وقال منسق لجنة الحماية من المستوطنين فادي خليفة لـ "وفا"، إن هذه الوقفة تأتي كرد على اعتداءات المستوطنين بحماية جنود الاحتلال المدججين بالسلاح على أصحاب التجمعات البدوية وترهيبهم، ومنع المواطنين من التوسع والبناء، وهدم مساكنهم وخيامهم.

وأضاف، أن الفعالية نظمت بدعوة من حركة فتح، لمساندة المتضررين والتواجد لجانبهم وتوفير الحماية لهم في ظل ادعاء المستوطنين أن هذه الأراضي لهم.

وتعيش مئات العائلات البدوية من عرب المليحات والكعابنة على تربية المواشي في المناطق الغورية والشفا غورية بالمعرجات منذ ستينيات القرن الماضي، وبالتحديد بعد أن شردت من أرضها إبان النكبة عام 1948.

#الاستيطان #وقفة تضامنية

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