مقتل ضابط إيراني رفيع في ظروف غامضة بسوريا

وكالات

أفادت صحيفة "معاريف" نقلا عن وسائل إعلام إيرانية بمقتل ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني خلال تواجده في سوريا أمس.



وبحسب التقرير، قتل الضابط الكبير فجر الإثنين بينما كان في مهمة استشارية في سوريا. ولم ترد تفاصيل أخرى عن ملابسات وفاته.



وذكرت وكالة أنباء الإيرانية، أن القيادي الرفيع في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني "أبو الفضل عليجاني” قتل في سوريا فجر الإثنين، حين كان في مهمة استشارية في سوريا.



ومن المقرر أن يتم نقل جثة عليجاني إلى إيران خلال الأيام القادمة، وإقامة جنازة له، بحسب الوكالة الإيرانية.