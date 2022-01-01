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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت": 

- الأعلى منذ 20 عاما: رفع الفائدة المصرفية بنسبة 2%

- نتنياهو يهاجم الحكومة بسبب رفع الفائدة ولكن في فترة سلطته ارتفعت أكثر من اليوم 

- نصر الله يهدد وإسرائيل تأخذ التهديدات بمحمل الجد

- اليوم انتخاب رئيس حزب ميرتس والقائمة للكنيست 

- لبيد يدعم مطالب المعلمين وليبرمان يطلب منه عدم التدخل في أزمة المعلمين 

"معاريف": 

- قادة كافة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعارض الاتفاق النووي مع إيران 

- رئيس الموساد داني برنع "كارثة استراتيجية على إسرائيل" 

- مصدر سياسي: الغرب بقيادة الولايات المتحدة خضعوا لمطالب إيران في كافة المجالات 

- إسرائيل ستفعل ما بوسعها لمنع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية والاتفاق لا يلزمها 

- جنازة كبيرة للزعيم الروحي لحركة "شاس" 

- مستشار ألمانيا وجد نفسه بوضع حرج بعد أن قامت شابة المانية بخلع قميصها وهي تلتقط صورة له وكتبت على صدرها شعارات ضد الحرب على أوكرانيا

"هآرتس": 

- رفع الفوائد المصرفية بنسبة 2%، وسترتفع قريبا الى 3% 

- الاتحاد الأوروبي: رد إيران على المقترحات مقبول 

- غانتس: قد تنشب الحرب في حال قصف حزب الله منصة الغاز بالبحر

- نصر الله: تهديدات غانتس لا تؤثر علي 

- حول الأزمة مع مصر بسبب الحرب الأخيرة على غزة.. غانتس يأمل أن تنتهي قريبا 

- للمرة الأولى: بلدية تل ابيب توزع خرائط تبين "الخط الأخضر" ووزارة التعليم تمنع التداول معها وحاولت منع توزيعها ولكن رئيس البلدية أصر على توزيعها للتلاميذ 

- افتتاحية الصحيفة: كفى للاعتقالات الإدارية

#الصحف الإسرائيلية

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