فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"يديعوت احرونوت":
- الأعلى منذ 20 عاما: رفع الفائدة المصرفية بنسبة 2%
- نتنياهو يهاجم الحكومة بسبب رفع الفائدة ولكن في فترة سلطته ارتفعت أكثر من اليوم
- نصر الله يهدد وإسرائيل تأخذ التهديدات بمحمل الجد
- اليوم انتخاب رئيس حزب ميرتس والقائمة للكنيست
- لبيد يدعم مطالب المعلمين وليبرمان يطلب منه عدم التدخل في أزمة المعلمين
"معاريف":
- قادة كافة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعارض الاتفاق النووي مع إيران
- رئيس الموساد داني برنع "كارثة استراتيجية على إسرائيل"
- مصدر سياسي: الغرب بقيادة الولايات المتحدة خضعوا لمطالب إيران في كافة المجالات
- إسرائيل ستفعل ما بوسعها لمنع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية والاتفاق لا يلزمها
- جنازة كبيرة للزعيم الروحي لحركة "شاس"
- مستشار ألمانيا وجد نفسه بوضع حرج بعد أن قامت شابة المانية بخلع قميصها وهي تلتقط صورة له وكتبت على صدرها شعارات ضد الحرب على أوكرانيا
"هآرتس":
- رفع الفوائد المصرفية بنسبة 2%، وسترتفع قريبا الى 3%
- الاتحاد الأوروبي: رد إيران على المقترحات مقبول
- غانتس: قد تنشب الحرب في حال قصف حزب الله منصة الغاز بالبحر
- نصر الله: تهديدات غانتس لا تؤثر علي
- حول الأزمة مع مصر بسبب الحرب الأخيرة على غزة.. غانتس يأمل أن تنتهي قريبا
- للمرة الأولى: بلدية تل ابيب توزع خرائط تبين "الخط الأخضر" ووزارة التعليم تمنع التداول معها وحاولت منع توزيعها ولكن رئيس البلدية أصر على توزيعها للتلاميذ
- افتتاحية الصحيفة: كفى للاعتقالات الإدارية