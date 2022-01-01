رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت":

- الأعلى منذ 20 عاما: رفع الفائدة المصرفية بنسبة 2%

- نتنياهو يهاجم الحكومة بسبب رفع الفائدة ولكن في فترة سلطته ارتفعت أكثر من اليوم

- نصر الله يهدد وإسرائيل تأخذ التهديدات بمحمل الجد

- اليوم انتخاب رئيس حزب ميرتس والقائمة للكنيست

- لبيد يدعم مطالب المعلمين وليبرمان يطلب منه عدم التدخل في أزمة المعلمين

"معاريف":

- قادة كافة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعارض الاتفاق النووي مع إيران

- رئيس الموساد داني برنع "كارثة استراتيجية على إسرائيل"

- مصدر سياسي: الغرب بقيادة الولايات المتحدة خضعوا لمطالب إيران في كافة المجالات

- إسرائيل ستفعل ما بوسعها لمنع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية والاتفاق لا يلزمها

- جنازة كبيرة للزعيم الروحي لحركة "شاس"

- مستشار ألمانيا وجد نفسه بوضع حرج بعد أن قامت شابة المانية بخلع قميصها وهي تلتقط صورة له وكتبت على صدرها شعارات ضد الحرب على أوكرانيا

"هآرتس":

- رفع الفوائد المصرفية بنسبة 2%، وسترتفع قريبا الى 3%

- الاتحاد الأوروبي: رد إيران على المقترحات مقبول

- غانتس: قد تنشب الحرب في حال قصف حزب الله منصة الغاز بالبحر

- نصر الله: تهديدات غانتس لا تؤثر علي

- حول الأزمة مع مصر بسبب الحرب الأخيرة على غزة.. غانتس يأمل أن تنتهي قريبا

- للمرة الأولى: بلدية تل ابيب توزع خرائط تبين "الخط الأخضر" ووزارة التعليم تمنع التداول معها وحاولت منع توزيعها ولكن رئيس البلدية أصر على توزيعها للتلاميذ

- افتتاحية الصحيفة: كفى للاعتقالات الإدارية