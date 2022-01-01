رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، هدم الاحتلال 8 منازل في قرية الديوك وإنشاء معسكر للجيش في الخليل، وبدء الأسرى تحركهم بالامتناع عن الفحص الأمني وإرجاع وجبات الطعام.

كما أبرزت خبر وصول الرئيس إلى أنقرة في زيارة رسمية واستقباله السفراء العرب المعتمدين لدى تركيا، ورفض الحكومة إجراءات اسرائيل ضد التعليم في القدس، وتقر إنشاء صندوق لمدارس المدينة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-في أول خطواتهم التصعيدية: الأسرى يمتنعون عن الخضوع للفحص الأمني

-الرئيس يصل تركيا ويطلع السفراء العرب على تطورات القضية

-الاحتلال يهدم 8 منازل قيد الإنشاء في قرية الديوك ويستهدف رعاة أغنام وصيادين في القطاع

-الحكومة ترفض إجراءات اسرائيل ضد التعليم في القدس وتقر إنشاء صندوق لمدارس المدينة

"الحياة الجديدة":

-الاحتلال يهدم منازل قيد الإنشاء في قرية الديوك ويشرع بإنشاء معسكر شرق الخليل

-الرئيس يصل أنقرة في زيارة رسمية ويستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى تركيا

-وقفتان في مخيمي برج البراجنة والرشيدية دعما للرئيس بوجه حملة التحريض المغرضة

-مجلس الوزراء يرفض الإجراءات الإسرائيلية ضد التعليم في القدس ويقرر إنشاء صندوق لمدارس المدينة

-الأسرى يبدأون خطوات نضالية ضد إجراءات إدارة السجون بحقهم

-المتطرف بن غفير يهدد عائلة الأسير الجريح نور الدين جربوع

-الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء استهداف الاحتلال لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية

"الأيام":

-حملة هدم واسعة لمنازل في محافظة أريحا ومعسكر جديد لجيش الاحتلال في الخليل

-المتطرف بن غفير يهدد عائلة الأسير الجريح جربوع بتصفيته

-الرئيس يبدأ زيارة رسمية لتركيا ويستقبل السفراء العرب المعتمدين

-الأسرى يبدأون تحركهم بالامتناع عن الفحص الأمني وإرجاع وجبات الطعام

-قلق أوروبي إزاء استهداف اسرائيل عمل منظمات مجتمع مدني فلسطيني

-سلطة النقد: لا عمولات على رواتب عمال الداخل