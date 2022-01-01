محكمة أميركية ترفض منع بيع منتجات بن آند جيري في مستوطنات الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

رفض قاضٍ فيدرالي أميركي، أمس الإثنين، محاولة شركة بن آند جيري لأميركية، Ben & Jerrys، بمنع شركته الأم يونيلفير العالمية Unilever، من بيع الآيس كريم في المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب ما ورد في موقع "واي نت" العبري، فإن قاضي محكمة مانهاتن الجزئية، قال خلال النظر في الدعوة إن المحكمة لن تصدر أمرًا قضائيًا ضد بيع وتسويق الآيس كريم خارج الخط الأخضر، لأنه لم يثبت أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه أو إرباك العملاء.

ورفعت الشهر الماضي شركة بن آند جيري، الدعوى لمنع بيع منتجاتها في المستوطنات باعتبار أن ذلك يتعارض مع قيمها، وأن هذا يقوض النزاهة الاجتماعية التي بنتها شركة بن آند جيري على مدار عقود.

وكان كشف منذ أكثر من شهر عن ترتيبات بدأتها الشركة الأم العالمية يهدف إلى بيع منتجات بن آند جيري في المستوطنات عبر شركة إسرائيلية.

وباعت شركة يونيلفير Unilever مصالح بن آند جيري Ben & Jerry التجارية في إسرائيل لشركة آميريكان كوالتي بروداكتس إي.كيو.بي American Quality Products (AQP)، التي حصلت أيضًا على الحقوق الحصرية لشعار العلامة التجارية باللغتين العبرية والعربية، لكن سيتعين على AQP التوقف عن استخدام العلامات (الماركة) التجارية باللغة الإنجليزية، ما يمكنها بالاستمرار ببيع آيس كريم بن آند جيري في المستوطنات الإسرائيلية بعد نهاية هذا العام، عندما كان من المقرر أن يدخل حظر بن آند جيري حيز التنفيذ.

وكانت شركة بن آند جيري Ben & Jerry’s قد أعلنت العام الماضي أنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لكنها تخطط لمواصلة عملياتها في "إسرائيل".