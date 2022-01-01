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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم قياديان في حماس

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم قياديان في حماس



رام الله / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق متفرقة في الضفة الغربية واعتقلت 9 مواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محافظة طوباس، واعتقلت القياديان في حركة حماس فازع صوافطة، ونادر صوافطة.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات، علي داود من بلدة قفين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال  محمد ناجح نافع من بلدة نعلين غرباً. 

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية فصايل شمال أريحا، واعتقلت الفتى أدهم عايش نواورة، وإبراهيم عدنان نواورة.

وفي بيت لحم، اُعتقل الأسير المحرر أحمد صلاح، ومحمد عمرصلاح، وأشرف صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

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