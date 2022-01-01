صحيفة تكشف : هذا ما أبلغه الجهاد الإسلامي للمخابرات المصرية بشأن وقف إطلاق النار

غزة/ سما /

قالت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إن الوسيط المصري حصل على مهلة أخيرة من الجهاد الإسلامي بشأن التزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مصدر مصري للصحيفة، إن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، شدد خلال لقاءه رئيس "الشاباك" الإسرائيلي، على أن القاهرة حصلت على مهلة أخيرة من قيادة حركة الجهاد، في أعقاب لقاء رفيع المستوى جرى في القاهرة مع أحد قيادات الحركة، بأن تلتزم الحركة بقرار وقف إطلاق النار، على أن تلتزم مصر ببذل أقصى مجهود لحل الأزمة الخاصة بالأسيرين عواودة والسعدي".

في المقابل، أكد المسؤول المصري على أن رونين بار "تعهد لرئيس المخابرات المصرية، بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار، بعد إعداد الأجهزة الأمنية في إسرائيل تحضيراتها لتلك الخطوة"، مشيراً إلى أنه "ربما يتم البدء بإطلاق سراح عواودة خلال أقل من شهر من الآن".

ومددت محكمة الاحتلال أول من أمس الأحد، فترة اعتقاله خمسة أيام أخرى وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا ردت أخيراً الالتماس الذي رُفع إليها بطلب إلغاء الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة، فيما جمّدت المحكمة العسكرية في عوفر الاعتقال الإداري بحق عواودة، مع بقائه في المستشفى من دون الإفراج عنه، وفي حال تحسن وضعه الصحي وتقرر خروجه من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فوراً.