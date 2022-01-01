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رسمياً..الزمالك بطلاً للدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه

الإثنين 22 أغسطس 2022 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً..الزمالك بطلاً للدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه



القاهرة/سما/

حصد فريق الزمالك لقب الدوري المصري لكرة القدم، وللمرة 14 في تاريخه، بعد هزيمة بيراميدز على يد مضيفه فيوتشر بنتيجة 1-0 الإثنين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام بالقاهرة، في الجولة 32 للمسابقة.

وتوج الفريق الأبيض باللقب، قبل 3 مواجهات من نهاية مشواره بالدوري المصري، بعدما توسع الفارق مع أقرب منافسيه بيراميدز إلى 7 نقاط، قبل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري، ليحافظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وتجمد رصيد بيراميدز بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس عند 68 نقطة محتلاً المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن الزمالك، فيما رفع فيوتشر رصيده بقيادة مدربه علي ماهر إلى 53 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، في الوقت الذي يحتل فيه غريمه الأهلي المركز الثالث، برصيد 64 نقطة.

 
 
#الزمالك المصري #الدوري المصري

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