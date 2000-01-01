نصر الله: التهديدات الإسرائيلية بخصوص الترسيم لا قيمة لها فقرارنا وتوجهنا واضح

بيروت/سما/

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الإثنين، إن "انتصار عام 2000 أنهى مشروع إسرائيل الكبرى وأسقط الجيش الذي لا يقهر".

وجاءت كلمة نصر الله خلال مهرجان أقامه حزب الله بمناسبة مرور 40 عاماً على انطلاق مسيرته "الأربعون ربيعاً"، تخللها مشهدية عرض فيها أبرز محطات حزب الله، ومشاهد للقادة الشهداء عرضت بتقنية الهولوغرام.

وأضاف نصر الله أنّ "من نتائج الصمود الأسطوري في حرب تموز، إسقاط مشروع الشرق الأوسط الجديد، وإنهاء مشروع إسرائيل العظمى، ودخول المقاومة على خط استعادة لبنان لحقوقه من النفط والغاز".

وتابع: "لا يتصور أحد أن الحملات الدعائية والضوضاء والتوهين والأكاذيب يمكن أن تفتّ من عزيمة هذه المقاومة، وفي 2006 فشلوا في سحق المقــاومة بل خرجت أقوى وأشد وأصلب"، مؤكداً أنّ "المقاومة ذاهبة باتجاه تطوير البنية والمقدرات العسكرية لمواكبة التطورات على مستوى الأسلحة والتكنولوجيا".

نصر الله أكد في كلمته أن "معادلة الجيش والشعب والمقاومة باتت معادلة ثابتة سواء أدرجت في البيان الوزاري أم لم تدرج، والعمل على تحرير بقية الأرض اللبنانية المحتلة مسؤولية وطنية، ومن مسؤولياتنا في المرحلة المقبلة تثبيت معادلات الردع لحماية لبنان أرضاً وشعباً وثروات، والمطلوب العمل على تحرير بقية الأرض اللبنانية المحـتلة".

وبشأن ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، قال نصر الله إن "التهديدات الإسرائيلية بخصوص الترسيم لا قيمة لها فقرارنا وتوجهنا واضح وننتظر الأيام المقبلة لنبني على الشيء مقتضاه".

وشدد أمين عام حزب الله خلال كلمته على أن "قضية فلسطين جزء من دين وثقافة وشرف وعرض هذه الأمة، ولا مكان فيها للتخلي ولا للحياد أو التراجع"، لافتاً إلى أن "الأصل في استراتيجيتنا تجاه القضية الفلسطينية هو الرهان على ثورة الشعب الفلسطيني ورفض التوطين والتطبيع".

وقال إن "رهاننا على الشباب من أمثال شربل أبو ضاهر وناديا فواز اللذين رفضا اللعب مع الإسرائيلي".

وأكد أمين عام حزب الله أن "سوريا هي أساس في محور المقاومة وجبهة الصمود ورفض الاستسلام للشروط الإسرائيلية"، وقال إنه "يوماً بعد يوم نزداد قناعة بصحة خيارنا وقرارنا بالذهاب إلى سوريا"، مشدداً على أنه "إذا تعرضت سوريا لأي موجة جديدة مشابهة فلن نتردد في الحضور في ميادين المواجهة".

وأضاف نصر الله: "سنبقى جزءاً من محور المقاومة ونراهن عليه كمحور للقوة القادرة على مواجهة مشاريع الهيمنة والدفاع عن المقدسات".

كما لفت إلى أنه "لم تكن لدينا مشكلة في تطوير علاقات لبنان لا سيما الخليجية، لكن البعض يريد تحويل لبنان إلى تابع وهذا ما لا نقبله".

وأكد نصر الله أن حزب الله "لن ينجر ولن يذهب إلى حرب أهلية أو فتنة مذهبية"، مذكراً بكيمن الطيونة، الذي استشهد فيه عدداً من المواطنين اللبنانيين في إثر إطلاق قنّاصين النار من على أسطح المباني، التي تحصَّنوا فيها، على محتجّين سِلميين عُزّل في منطقة الطيونة لارتباطها بالسلم الأهلي".

ورأى في هذا السياق، أن "الأمن والاستقرار الداخلي مسؤولية الدولة وتعاون المكونات المختلفة"، قائلاً إنّ "هناك من يعمل على جرّ المقاومة نحو صدام مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية وهذا مشروع أميركي دائم ومعلن"، مشيراً إلى أنّ "إطلاق النار خلال تظاهرة جسر المطار ضد اتفاق أوسلو لم يكن قراراً من قيادة الجيش بل خرق كبير داخل الموجودين على الأرض".

اليسد لفت إلى أنه "من جملة الإنجازات هو الانتقال في العلاقة بين حزب الله وحركة أمل من موقع سلبي إلى إيجابي جداً وصولاً إلى التكامل"، مؤكداً أنه "في المرحلة المقبلة سنبقى حريصين على التفاهم مع التيار الوطني الحر وتعزيزه وتطويره".