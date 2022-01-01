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قناة عبرية: أوروبا تحرج "إسرائيل" بشأن المنظمات الفلسطينية الستة

الإثنين 22 أغسطس 2022 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: أوروبا تحرج "إسرائيل" بشأن المنظمات الفلسطينية الستة



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن أوروبا قامت باحراج إسرائيل على خلفية المنظمات الفلسطينية الستة والتي أعلن عنها أنها "إرهابية"

وقالت قناة كان العبرية"وصل 17 سفيرا أوروبيا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية واجتمعوا مع مسؤول كبير وأوضحوا له بأن إسرائيل فشلت في إقناعهم بشأن المنظمات الفلسطينية الستة التي أعُلن عنها أنها "إرهابية".

وأضافت القناة" ستواصل أوروبا تمويل تلك المنظمات"

و فندت فحوصات أجرتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) للمعلومات الاستخباراتية التي نقلتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة بشأن المنظمات المدنية الفلسطينية الست في الضفة الغربية، المزاعم الإسرائيلية ولم تجد أي دليل على زعمها بصلة هذه المنظمات والمؤسسات الفلسطينية بـ"الإرهاب".

وقال مصدران مطلعان على تفاصيل التقرير الذي جمعته الوكالة لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن وكالة المخابرات الأميركية المركزية المعلومات الإسرائيلية عن المنظمات الفلسطينية المدنية في الضفة الغربية ولم تجد أي دليل على مزاعم "الإرهاب"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس".

#أوروبا #اسرائيل #المنظمات الفلسطينية

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