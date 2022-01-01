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الرئيس عباس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى تركيا

الإثنين 22 أغسطس 2022 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى تركيا



أنقرة/سما/

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر إقامته بالعاصمة التركية أنقرة، مساء اليوم الإثنين، السفراء العرب المعتمدين لدى تركيا.

وأطلع الرئيس السفراء العرب على تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الصعبة في فلسطين في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي والاستيطان، والاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين العزل والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى.

#الرئيس عباس

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