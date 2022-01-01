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شاهد: ثور هائج يقتحم بنكا إسرائيليا ويصيب الموظفين بالذعر

الإثنين 22 أغسطس 2022 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: ثور هائج يقتحم بنكا إسرائيليا ويصيب الموظفين بالذعر



القدس المحتلة/سما/

اقتحم ثور هائج، الإثنين، مقر أحد البنوك الإسرائيلية في مدينة اللد؛ مثيرا الذعر لدى الموظفين والزبائن.

 

 


وبدأت الواقعة، مع رصد ثور هارب من حظيرة مجاورة يَجري داخل موقف سيارات تابع لفرع "بنك ليئومي" في المنطقة الصناعية في اللد.
وتسبب اقتحام الثور الهائج مقر البنك؛ في إثارة الذعر الموظفين والعملاء الذين أظهرهم مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، يهرولون بعيدا عن الثور.

 


وبعد ملاحقته، نجح أشخاص كانوا موجودين في المكان في لف حبل حول عنقه وتوجيهه نحو المخرج، بحسب ما بينت لقطات الفيديو.

 

وبحسب الصحيفة، استغرقت الحادثة نصف ساعة قبل وصول صاحب الثور واستدعاء طبيب بيطري.

 

وأكدت ناطقة باسم مصرف "ليئومي" الحادثة لوكالة "فرانس برس"، مشيرة إلى أن الثور لم يتسبب بأي إصابات أو أضرار في المكان.

 

#ثور هائج

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