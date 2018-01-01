مسؤولة إسرائيلية: لا نتوقع "زواجا مثاليا" مع تركيا

القدس المحتلة/سما/

قالت القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى تركيا، إيريت ليليان، إن هناك العديد من نقاط الاختلاف بين أنقرة وتل أبيب، في الوقت الحالي، لكن يمكن حلها لاحقًا.



وأشارت ليليان في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن إسرائيل تريد أن تبذل كل ما في وسعها من أجل بناء هيكل يمكنه الصمود أمام الزلازل السياسية المستقبلية.



وقالت "دخلنا في علاقات ثنائية صحيحة وإيجابية مع مجموعة واسعة من الأنشطة. ومع ذلك، نعلم أن هناك نقاطًا نختلف عليها وأنه لن يكون زواجا مثاليا".



وذكرت أن من بين نقاط الخلاف بين إسرائيل وتركيا، مكتب حركة "حماس" الموجود في إسطنبول، معتبرة إياه "من أكثر الأزمات بين البلدين".



كان الطرفان سحبا سفيريهما بشكل متبادل عام 2018، بعد أن قررت الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقررت تل أبيب وأنقرة الأسبوع الماضي، استكمال خطوة تطبيع العلاقات، بإعلان تبادل تعيين السفراء مرة أخرى.

