"الشاباك" يوجه تحذيراً شديداً لقادة السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن جهاز الشابك الإسرائيلي وجه تحذيرا شديداً لقادة السلطة الفلسطينية.



وقالت القناة 12 العبرية " بعدما كشفنا الأسبوع الماضي عن لقاء سري جمع رئيس المخابرات الفلسطينية مع أعضاء من القائمة العربية المشتركة، أصدر الشاباك تحذيرا شديدا لقادة السلطة الفلسطينية، وحذرهم من أي محاولة للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

ووفق القناة :"ردت السلطة الفلسطينية بأنها لاتتدخل في الانتخابات

وفي وقت سابق كشفت مصادر عبرية عن لقاء جمع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج برؤساء قوائم القائمة المشتركة أيمن عودة وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة مؤخرًا برام الله وطالبهم بالحفاظ على القائمة المشتركة وإعادة التحالف مع القائمة العربية الموحدة.

وأضافت المصادر لموقع القناة 12 العبرية"ان اللواء فرج أوضح لنواب المشتركة أن السلطة الفلسطينية تخشى من عودة نتنياهو إلى الحكم عقب الانتخابات القريبة بسبب انخفاض نسبة التصويت في المجتمع العربي".

وأكد مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية لموقع القناة 12 العبرية الاجتماع ، لكنه أوضح: هذه اجتماعات سياسية يعقدها مسؤولو السلطة الفلسطينية طوال الوقت مع كل من أعضاء الكنيست العرب واليهود ، دون أي تدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

وردا على ذلك، قال الليكود: "إن الإعلان عن تدخل محتمل للسلطة الفلسطينية في الانتخابات الإسرائيلية لمنع انتخاب رئيس الوزراء السابق نتنياهو هو هجوم سياسي.

واضاف الموقع "ان الليكود يعتزم الاتصال بجهاز الشاباك، وطالب الشرطة بإجراء تحقيق شامل في هذا التطور الخطير ".