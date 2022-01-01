  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الشاباك" يوجه تحذيراً شديداً لقادة السلطة الفلسطينية

الإثنين 22 أغسطس 2022 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" يوجه تحذيراً شديداً لقادة السلطة الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن جهاز الشابك الإسرائيلي وجه تحذيرا شديداً لقادة السلطة الفلسطينية.


وقالت القناة 12 العبرية " بعدما كشفنا الأسبوع الماضي عن لقاء سري جمع رئيس المخابرات الفلسطينية مع أعضاء من القائمة العربية المشتركة، أصدر الشاباك تحذيرا شديدا لقادة السلطة الفلسطينية، وحذرهم من أي محاولة للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

ووفق القناة :"ردت السلطة الفلسطينية بأنها لاتتدخل في الانتخابات

وفي وقت سابق كشفت مصادر عبرية عن لقاء جمع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج برؤساء قوائم القائمة المشتركة أيمن عودة وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة مؤخرًا برام الله وطالبهم بالحفاظ على القائمة المشتركة وإعادة التحالف مع القائمة العربية الموحدة.

وأضافت المصادر لموقع القناة 12 العبرية"ان اللواء فرج أوضح لنواب المشتركة أن السلطة الفلسطينية تخشى من عودة نتنياهو إلى الحكم عقب الانتخابات القريبة بسبب انخفاض نسبة التصويت في المجتمع العربي".

وأكد مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية لموقع القناة 12 العبرية الاجتماع ، لكنه أوضح: هذه اجتماعات سياسية يعقدها مسؤولو السلطة الفلسطينية طوال الوقت مع كل من أعضاء الكنيست العرب واليهود ، دون أي تدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

وردا على ذلك، قال الليكود: "إن الإعلان عن تدخل محتمل للسلطة الفلسطينية في الانتخابات الإسرائيلية لمنع انتخاب رئيس الوزراء السابق نتنياهو هو هجوم سياسي.

واضاف الموقع "ان الليكود يعتزم الاتصال بجهاز الشاباك، وطالب الشرطة بإجراء تحقيق شامل في هذا التطور الخطير ".

#الشاباك الاسرائيلي #السلطة الفلسطينية #اسرائيل #الانتخابات الاسرائلية #ماجد فرج

الأكثر قراءة اليوم

مقتل طبيب من غزة في قصف روسي على أوكرانيا

اليوم- أول رحلة طيران تحمل فلسطينيين من مطار "رامون" إلى قبرص واليونان

ثمن خاتم خطوبة رجوة آل سيف لولي عهد الأردن يثير جدلا

شاهد: هدف "عابر للقارات" بقدم حارس مرمى!

"تستخدمنا كأداة" .. مسؤول مصري يكشف حقيقة وجود أزمة مع " إسرائيل"

التنمية تكشف تفاصيل جديدة حول المنحة القطرية وموعد صرف شيكات الشؤون

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

300000850-10159252866692984-405871844058047132-n-1661188952

صور: تفاصيل أول رحلة للفلسطينيين من "رامون" إلى قبرص

105554Image1-1180x677_d

غزة: تفاصيل الاجتماع القيادي الهام بين حركتي الجهاد وحماس

F191118HP08

صحيفة عبرية: ضغوط لابيد وغانتس على الضفة ستفجر الأوضاع

85-234815-lapid-macron-iran-challenges_700x400

لابيد لماكرون: نعارض الاتفاق النووي ولن نلتزم به

الاتصالات الفلسطينية