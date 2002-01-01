  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بطلة لبنان للشطرنج ترفض مواجهة لاعب إسرائيلي

الإثنين 22 أغسطس 2022 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطلة لبنان للشطرنج ترفض مواجهة لاعب إسرائيلي



بيروت/سما/

انسحبت بطلة لبنان للشطرنج، ناديا قاسم فواز، من الجولة الرابعة لمهرجان أبو ظبي الدولي المفتوح للعبة، بعد رفضها مواجهة اللاعب الإسرائيلي، إيليا غروزمان.

ووفق بيان للإتحاد اللبناني للشطرنج، خاضت ناديا قبل ذلك ثلاث مباريات، الأولى مع لاعبة بروناي، وفا يعقوب، وفازت عليها، كما فازت على السعودي، زياد صالح العبدلي، وعلى الإماراتية، وفية درويش المعماري، قبل أن تنسحب أمام اللاعب الإسرائيلي.

وفي الجولة الخامسة، خسرت أمام الهندي، سادباف روتيلا، وتبقى لها 4 جولات ضمن المسابقة.

ويشارك في المهرجان الدولي الإماراتي لاعبون من 36 دولة، بينها لبنان، إلا أن المنافسات التي انطلقت حسب تصنيف اللاعبين أوقعتها في الجولة الرابعة مع اللاعب الإسرائيلي، فرفضت المتابعة منعا لأي تطبيع، ودعما للقضية الفلسطينية، وانسحبت من الجولة.

وفي خطوة مشابهة، كان المقاتل اللبناني، شربل أبو ضاهر، قد انسحب منذ بضعة أيام من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) للناشئين، المقامة حاليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

#لبنان #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

مقتل طبيب من غزة في قصف روسي على أوكرانيا

اليوم- أول رحلة طيران تحمل فلسطينيين من مطار "رامون" إلى قبرص واليونان

يديعوت: توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل .. "أزمة عابرة" أم "عدو صهيوني" ؟

ثمن خاتم خطوبة رجوة آل سيف لولي عهد الأردن يثير جدلا

شاهد: هدف "عابر للقارات" بقدم حارس مرمى!

"تستخدمنا كأداة" .. مسؤول مصري يكشف حقيقة وجود أزمة مع " إسرائيل"

التنمية تكشف تفاصيل جديدة حول المنحة القطرية وموعد صرف شيكات الشؤون

الأخبار الرئيسية

IBUD_half_re_autoOrient_i

"الشاباك" يوجه تحذيراً شديداً لقادة السلطة الفلسطينية

105554Image1-1180x677_d

غزة: تفاصيل الاجتماع القيادي الهام بين حركتي الجهاد وحماس

F191118HP08

صحيفة عبرية: ضغوط لابيد وغانتس على الضفة ستفجر الأوضاع

85-234815-lapid-macron-iran-challenges_700x400

لابيد لماكرون: نعارض الاتفاق النووي ولن نلتزم به

غانتس يتحدث عن الأزمة بين مصر وإسرائيل وترسيم الحدود مع لبنان واتفاق النووي

الاتصالات الفلسطينية