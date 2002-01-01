"مكان": طائرة إسرائيلية تحط في الرياض

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن طائرة​ إدارية إسرائيلية حطت قبل قليل في العاصمة ​السعودية​ الرياض.

وقال مراسل هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إيال بلومينتال في تغريدة عبر "تويتر" إن "طائرة تنفيذية إسرائيلية من طراز (T7-WZZ) تابعة خدمة شينو للطيران، هبطت منذ فترة وجيزة في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية".

يذكر أن هيئة الطيران المدني السعودي، أعلنت في يوليو الماضي، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية.

وفي أغسطس الحالي، عبرت أول رحلة تجارية متجهة إلى إسرائيل المجال الجوي السعودي.