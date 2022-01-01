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اجتماع قيادي هام بين حركتي الجهاد وحماس

الإثنين 22 أغسطس 2022 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع قيادي هام بين حركتي الجهاد وحماس



غزة/سما/

 انتهى قبل قليل اجتماع قيادي هام بين حركتي حماس والجهاد الأسلامي في قطاع غزة، وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء القيادة السياسية للحركتين.

وعقد أيضا بمشاركة عدد من كبار قادة كتائب القسام وسرايا القدس والقادة الأمنيين من الحركتين.

ووفق اذاعة الأقصى : " الاجتماع عقد في أجواء عكست روح الإخوة والتفاهم العالي بين الحركتين.

و ناقش العديد من القضايا المركزية على الصعيد الوطني وسبل تطوير وتصعيد مقاومة الاحتلال وتعزيز صمود ووحدة شعبنا.

وقالت الاذاعة ان بيانا مشتركا سيصدر بعد قليل حول الاجتماع بين حركتي الجهاد وحماس.

#الجهاد الاسلامي #حماس

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