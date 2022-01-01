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فلسطين تحصد 13 ميدالية ببطولتيّ العالم والأندية للعبة "المواي تاي" في ماليزيا

الإثنين 22 أغسطس 2022 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحصد 13 ميدالية ببطولتيّ العالم والأندية للعبة "المواي تاي" في ماليزيا



القدس المحتلة/سما/

اختتم منتخبنا الوطني للمواي تاي مشاركته في بطولتيّ العالم والأندية، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحصوله على 13 ميدالية ملونة، في كلتا المنافستيّن.

وتكونّت البعثة المشاركة من 15 لاعباً ولاعبةً من مختلف الفئات العمرية، بإشراف المدير الفني أحمد أبو دخان، حيث ترأس البعثة شاكر الشروف، رئيس اتحاد اللعبة.

وتوج في الميدالية الذهبية ببطولة الأندية حمزة صبرة، وتوفيق عقل، وزين الهندي، فيما حاز الفضية أيهم البايض، وذهبت البرونزية لـلاعبين إبراهيم أبو جاموس، ورواد عتيق، وقيس دبعي.

وفي بطولة العالم، فاز كريم بزار، ودينا عالول بالميدالية الفضية، فيما حاز على البرونزية ليث خالد، وإرلين صايج، وشذى عطا الله، وزين عتيق، ومحمد حمدان.

وأعرب أبو دخان عن سعادته بالأداء الفني وحصيلة الميداليات التي أحرزها اللاعبون واللاعبات في البطولتيّن، مؤكداً أن المنتخب الوطني بات رقماً صعباً ومنافساً قوياً، ويتجلى ذلك في النتائج الإيجابية التي تتحقق دائماً في البطولات الدولية والقارية للمواي تاي.

بدوره، ثمن الشروف، جهود كل من قدم الدعم في مسيرة اتحاد المواي تاي على الساحة المحلية والخارجية.

#فلسطين #ماليزيا

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