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الرئيس عباس يصل تركيا في زيارة رسمية

الإثنين 22 أغسطس 2022 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل تركيا في زيارة رسمية



رام الله/سما/

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى العاصمة التركية، أنقرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان في استقباله والي أنقرة وعدد من المسؤولين الأتراك، والسفراء العرب المعتمدين لدى تركيا، وطاقم سفارة دولة فلسطين في أنقرة.

ويرافق الرئيس، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى.

#الرئيس عباس

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