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كهرباء غزة تُطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير

الإثنين 22 أغسطس 2022 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تُطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير



غزة/سما/

أطلقت شركة توزيع الكهرباء بغزة، اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022، حملة تسهيلات جديدة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأوضحت في بيان أصدرته اليوم، أن ذلك يأتي في إطار مسؤولية كهرباء غزة الوطنية والاجتماعية وانسجاماً مع القرارات الحكومية الهادفة للتخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وخاصة المواطنين المتضررين من الاعتداء الأخير على قطاع غزة خلال شهر أغسطس 2022م.

وقالت في بيانها: "قررت شركة توزيع الكهرباء تقديم حزمة من التسهيلات الخاصة لهم، تتضمن خصومات للمشتركين المتضررين بالهدم الكلي أو الجزئي والمتضررين بالقطاع الزراعي والصناعي والتجاري وخصومات خاصة للاشتراكات المسجلة بأسماء شهداء أو جرحى وخصومات على حصة الشهداء أو الجرحى من الاشتراكات التي ينتفعون منها بالإضافة إلى عدد من التسهيلات والإجراءات الخاصة". 


وأشارت، إلى أن كهرباء غزة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها تجد بأنه لزاماً عليها كونها شركة وطنية خدماتية وجزء من هذا المجتمع أن تقوم بتقديم هذه الرزمة من التسهيلات مساهمة منها في دعم التوجه الوطني الهادف لتعزيز صمود المواطنين وتوفير سبل تمكينهم في ظل الاعتداءات المتكررة والنقص الحاد في كثير من مستلزمات الحياة والتي فرضها واقع حصار الاحتلال الممتد منذ سنوات طويلة على قطاع غزة. 
وختمت البيان بالقول: "استنادًا للحيثيات السابقة فإن الشركة تدعوا الأخوة المواطنين المتضررين من العدوان الأخير إلى مراجعة مراكز العناية بالمشتركين للاستفادة من التسهيلات المخصصة لهم حتى نهاية العام 2022".

#شركة الكهرباء بغزة

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