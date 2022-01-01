فلسطين تعزي بضحايا الفيضانات في باكستان

رام الله/سما/

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تعازيها لجمهورية باكستان الصديقة بضحايا الفيضانات التي اجتاحت باكستان وما زالت، خاصة أقاليم السند وبلاوشستان والبنجاب وأدت لسقوط عدد من الضحايا والمصابين.

واكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين، وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب باكستان، وعبرت عن ثقتها بقدرة باكستان رئيساً وحكومةً وشعبناً على مواجهة هذه المحنة وتجاوزها.

وتقدمت الخارجية بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

في السياق ذاته، قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن سفارة دولة فلسطين لدى باكستان تتابع على مدار الساعة أوضاع جاليتنا وطلبتنا، خاصة أوضاع طلبتنا في اقاليم السند وبلاوشستان والبنجاب التي اجتاحتها مياه الأمطار والفيضانات وما زالت منذ شهر تقريباً.

وقام سفير دولة فلسطين أحمد الربعي بمخاطبة الجهات الباكستانية الرسمية بما فيها الجامعة المعنية لتأمين إجلاء الطلبة إلى مناطق آمنة، وهو ما تم بالفعل منذ عدة أيام، وقامت السفارة بتغطية تكاليف إقامة الطلاب في بيت الضيافة.

وأكدت الخارجية أن سفارتنا لدى باكستان قدمت المساعدة وأمنت إجلاء اعداد اضافية من الطلبة العرب، وطمأنة شعبنا أن جميع طلبتنا بخير ويتم التواصل معهم باستمرار.