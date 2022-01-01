"أكشن إيد" تدين الهجمة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

أدانت مؤسسة أكشن إيد، اليوم الاثنين، الهجمة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية.

وقال مدير عام مؤسسة أكشن إيد- فلسطين إبراهيم بريغيث: "نحن ندين بشدة هذه الأعمال، والاعتداءات هي طريقة أخرى لمحاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض سلطته وتقويض عمل منظمات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن مثل هذه الاقتحامات تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، ويجب محاسبة إسرائيل عليها، مشيرا إلى أنه يمكن تحقيق العدالة للفلسطينيين بضغط من المجتمع الدولي.

وأكد أن الهجمة الإسرائيلية على المؤسسات محاولة لمنع مثل هذه المنظمات من فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وهي غير عادلة إطلاقا.

وأعرب عن التضامن مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، التي تعمل من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذه المؤسسات تعمل بشكل فاعل على توثيق انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية والمحلية.