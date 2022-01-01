  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أكشن إيد" تدين الهجمة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية

الإثنين 22 أغسطس 2022 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أكشن إيد" تدين الهجمة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

أدانت مؤسسة أكشن إيد، اليوم الاثنين، الهجمة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية.

وقال مدير عام مؤسسة أكشن إيد- فلسطين إبراهيم بريغيث: "نحن ندين بشدة هذه الأعمال، والاعتداءات هي طريقة أخرى لمحاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض سلطته وتقويض عمل منظمات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن مثل هذه الاقتحامات تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، ويجب محاسبة إسرائيل عليها، مشيرا إلى أنه يمكن تحقيق العدالة للفلسطينيين بضغط من المجتمع الدولي.

وأكد أن الهجمة الإسرائيلية على المؤسسات محاولة لمنع مثل هذه المنظمات من فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وهي غير عادلة إطلاقا.

وأعرب عن التضامن مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، التي تعمل من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذه المؤسسات تعمل بشكل فاعل على توثيق انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية والمحلية.

#أكشن ايد

الأكثر قراءة اليوم

مقتل طبيب من غزة في قصف روسي على أوكرانيا

اليوم- أول رحلة طيران تحمل فلسطينيين من مطار "رامون" إلى قبرص واليونان

يديعوت: توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل .. "أزمة عابرة" أم "عدو صهيوني" ؟

رئيس "الشاباك" يتوجه إلى مصر لهذا السبب..

شاهد: هدف "عابر للقارات" بقدم حارس مرمى!

"تستخدمنا كأداة" .. مسؤول مصري يكشف حقيقة وجود أزمة مع " إسرائيل"

ثمن خاتم خطوبة رجوة آل سيف لولي عهد الأردن يثير جدلا

الأخبار الرئيسية

سعد: أي مساس برواتب العمال لن يتم السماح به أبدا وعلى الحكومة تقديم إجابات واضحة

سعدي

قناة عبرية : رئيس الشاباك في القاهرة لمناقشة قضيتي السعدي وعواودة

المدلل: صواريخ سرايا القدس كسرت هيبة الاحتلال ولن نسمح أن يكون سلاحنا محل نقاش أو جدال

انطلاق أول رحلة لفلسطينيين من الضفة عبر مطار "رامون" والمنسق يصفه بـ"أمر تاريخي"

صحيفة عبرية: لهذا السبب .. الجهاد الإسلامي لن ينتظر مصر إلى الأبد

الاتصالات الفلسطينية