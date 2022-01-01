غزة/سما/

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة كشف مسافرين جديد وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء.

وفيما يلي نص الإعلان كما وصل " وكالة سما":

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (23 أغسطس):

المتبقي من الحافلة السابعة، والثامنة حتى الرقم (150) من كشف المسافرين رقم (2022/30)

الحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/32)

التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

الهيئة العامة للمعابر والحدود

وزارة الداخلية والأمن الوطني