وفد من الاتحاد الأوروبي يزور برنامج غزة للصحة النفسية

رام الله / سما /

زار برنامج غزة للصحة النفسية وفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة السيد/ جوريس هيرين مدير قطاع ادارة الحوكمة في الاتحاد الأوروبي، والسيدة/ سارة دومينينو، والسيدة/ مارزيا دالا فيدوفا، والسيدة/ منى محمد، والسيدة/ باسمة عداوين، يرافقهم السيد/ أيمن فتيحة مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة.



حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التعرف على واقع الصحة النفسية للأطفال والأهالي في قطاع غزة والاطلاع على أهم التحديات التي تواجه قطاع الصحة النفسية، وكذلك الخدمات التي يقدمها البرنامج بشكل عام وبشكل خاص تدخلات مشروع: "احترام وحماية الحق في الصحة النفسية للنساء والرجال والفتيات والفتيان من ذوي الإعاقة ومن دون إعاقة الضحايا / الناجين من انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة" الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مركز شؤون المرأة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.



وكان في استقبال الوفد كل من الدكتور/ ياسر أبو جامع، المدير العام للبرنامج، والسيد/ قصي أبو عودة، مدير دائرة العلاقات الخارجية وتنمية الموارد؛ والسيدة/ عائشة البسيوني رئيسة وحدة المشاريع وتنمية الموارد؛ والسيدة/ ألاء البابا منسقة مشروع وكان في استقبالهم أيضاً ممثلين عن مركز شؤون المرأة السيدة/ مريم عاشور مسؤولة الاتصال والتواصل؛ والسيدة/ ألاء السراج منسقة مشروع.



وفي بداية اجتماع الوفد، قدم الدكتور ياسر عرضاً عن الوضع النفسي والاجتماعي لقطاع غزة والتأثير الكبير للعدوان الأخير على قطاع غزة في أغسطس 2022 وتحدث عن التحديات التي تواجه البرنامج في تقديم خدمات الصحة النفسية، كما واستعرضت السيدة آلاء البابا إنجازات المشروع عن الفترة الممتدة ما بين يناير حتى أغسطس 2022.



كما قام الوفد بمشاركة فريق البرنامج بعمل زيارة لمركز غزة المجتمعي والتعرف على الخدمات ومقابلة المهنيين في المركز والتعرف على مرافق المركز والغرف العلاجية التابعة له.



وفي الختام شكر الوفد برنامج غزة للصحة النفسية على دوره الفاعل في دعم الصحة النفسية للسكان في قطاع غزة.