التعليم بغزة تُطلق حملة توزيع الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الجديد

غزة / سما /

أطلقت الإدارة العامة للكتب والمطبوعات التربوية، بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الإثنين، حملة خاصة بتوزيع الكتب المدرسية المتعلقة بالفصل الأول للعام الدراسي الجديد 2022/2023 على كافة مدارس قطاع غزة.

ومن جانبها، قامت نائب مدير عام الشؤون المالية سمر الشرفا، برفقة كلًا من مدير دائرة الكتب والمطبوعات مدحت قاسم، ومدير دائرة الكتب والتوزيع شادي السمك، ورئيس قسم التوزيع يحيى الشيخ، بإطلاق الحملة من مديريات التربية والتعليم إلى المدارس التابعة للوزارة حيث كان في استقبال وفد الوزارة عدد من مدراء التربية والتعليم ورؤساء أقسام الكتب والعاملون بالأقسام والمستودعات.

وأشارت الشرفا، إلى أن حملة توزيع الكتب المدرسية من مستودعات مديريات التربية والتعليم في محافظات قطاع غزة إلى المدارس التابعة للمديريات يتم بموجب جداول زمنية تشمل المدارس الحكومية والوكالة والمدارس الخاصة ومدارس التربية الخاصة وفق الأصول المتبعة.

كما وأشاد قاسم بالدور الحيوى للقائمين على العمل بأقسام الكتب والمستودعات بالمديريات، مثمنًا دور مديري التربية والتعليم ومديري المدارس ومديراتها في متابعة عملية استلام الكتب، ليتسنى لأبنائنا طلبة المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث الدولية من استلام كتبهم منذ اليوم الأول من الفصل الدراسي الجديد.

وأكد على أن جميع أقسام الكتب بمديريات التربية والتعليم قد أتمت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وبدوره، أفاد السمك بأن الإدارة العامة للكتب والمطبوعات التربوية بذلت جهوداً مضنية بالتعاون بين جناحي الوطن لطباعة الكتب المدرسية والمطبوعات التربوية بموجب طرح عطاءات صادرة عن وزارة المالية برام الله، بإجمالي عدد (118) عنواناً بما يقارب (3,711,400) كتاباً، بتكلفة مالية بلغت (11,024,429.55) شيكل، علماً بأنه تم الانتهاء من طباعة الكتب الأساسية، وجاري استكمال طباعة الكتب المتبقية لتكون متوفرة بحد أقصى قبل بداية العام الدراسي.

كما وبين الشيخ، أن الهدف من هذه المشاركة هو الإشراف والمتابعة لعملية توزيع الكتب المدرسية والتسجيل المحوسب لعمليات ادخال وإخراج الكتب المدرسية، وتذليل العقبات التي تواجه رؤساء أقسام الكتب والعاملين بالأقسام والمستودعات، والحث على توعية الطلبة بالمحافظة على الكتب المدرسية.