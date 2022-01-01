موجة حر تضرب فلسطين السبت المقبل

رام الله / سما /

من المتوقع أن تتأثر فلسطين والمنطقة اعتبارا من يوم السبت المقبل بموجة حر ترتفع خلالها درجات الحرارة بشكل كبير، وتكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة المناطق.

وبحسب الراصد الجوي داوود طروة، تبدأ موجة الحر السبت المقبل، وتكون درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة في معظم المناطق، كما تواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم الاحد من الأسبوع المقبل، وتصبح فوق معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-7 درجات مئوية.

وتستمر موجة الحر بالتأثير على المنطقة خلال الأسبوع القادم، وتستمر الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة المناطق الفلسطينية.