قناة عبرية : رئيس الشاباك في القاهرة لمناقشة قضيتي السعدي وعواودة

القدس المحتلة / سما /

أكد مسؤول مصري مطلع اليوم الإثنين، أن رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار الذي وصل القاهرة الليلة الماضية، سيُطلع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل على موعد الإفراج عن ناشطي حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي وخليل عواودة، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية.

وبحسب القناة، فإن بار سيُطلع كامل على الجهود المبذولة لمعرفة مكان المقبرة الجماعية التي دفن فيها 20 جنديا مصريا قتلوا قرب مدينة القدس خلال الحرب عام 1967.

وأشارت القناة إلى أن العلاقات بين مصر وإسرائيل شهدت مؤخرا خلافات حول تفاهمات وقف إطلاق النار في ختام العدوان الاسرائيلي ضد قطاع غزة، مما أدى إلى إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها عباس كامل لإسرائيل.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا ردت مساء أمس الالتماس الذي رفع إليها بطلب إلغاء الاعتقال الاداري للأسير خليل عواودة.

وكانت المحكمة العسكرية في عوفر جمدت الاعتقال الإداري بحق عواودة مع بقائه في المستشفى دون الإفراج عنه، وفي حال تحسن وضعه الصحي وتقرر خروجه من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا.

وفيما يتعلق بالقيادي بسام السعدي أوضحت قناة "كان" أنه تم تمديد فترة اعتقاله خمسة أيام اخرى وذلك للمرة الثالثة على التوالي.