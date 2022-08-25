كهرباء القدس تعلن قطع التيار في هذه المناطق وخلال هذه الايام

رام الله / سما /

أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

الثلاثاء 23/8/2022 : عقاب , الفرديس , زعترة , راس الواد , أكاديمية بيت لحم الإنجيلية , بيت تعمر , بريضعة , مضخة مجاري بيت ساحور الجنوبية , بئر مياه زعترة والمناطق المحيطة بها.

الأربعاء 24/8/2022 : خلايل اللوز , جبل هندازا , العبيات , منطقة مسجد عمر بن عبدالعزيز , بئر مياه هندازا , بئر مياه العبيات , كسارات مرة , واد غنيم , جمعية رعاية اليتيم , واد شاهين والمناطق المحيطة بها.

الخميس 25/8/2022 : نحالين , حوسان , بتير , الخضر.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.