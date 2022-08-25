  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كهرباء القدس تعلن قطع التيار في هذه المناطق وخلال هذه الايام

الإثنين 22 أغسطس 2022 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء القدس تعلن قطع التيار في هذه المناطق وخلال هذه الايام



رام الله / سما /

 أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

الثلاثاء 23/8/2022 : عقاب , الفرديس , زعترة , راس الواد , أكاديمية بيت لحم الإنجيلية , بيت تعمر , بريضعة , مضخة مجاري بيت ساحور الجنوبية , بئر مياه زعترة والمناطق المحيطة بها.

الأربعاء 24/8/2022 : خلايل اللوز , جبل هندازا , العبيات , منطقة مسجد عمر بن عبدالعزيز , بئر مياه هندازا , بئر مياه العبيات , كسارات مرة , واد غنيم , جمعية رعاية اليتيم , واد شاهين والمناطق المحيطة بها.

الخميس 25/8/2022 : نحالين , حوسان , بتير , الخضر.
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

الأكثر قراءة اليوم

مقتل طبيب من غزة في قصف روسي على أوكرانيا

رئيس "الشاباك" يتوجه إلى مصر لهذا السبب..

يديعوت: توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل .. "أزمة عابرة" أم "عدو صهيوني" ؟

شاهد: هدف "عابر للقارات" بقدم حارس مرمى!

استنفار إسرائيلي على الحدود الشمالية

"تستخدمنا كأداة" .. مسؤول مصري يكشف حقيقة وجود أزمة مع " إسرائيل"

ثمن خاتم خطوبة رجوة آل سيف لولي عهد الأردن يثير جدلا

الأخبار الرئيسية

سعدي

قناة عبرية : رئيس الشاباك في القاهرة لمناقشة قضيتي السعدي وعواودة

المدلل: صواريخ سرايا القدس كسرت هيبة الاحتلال ولن نسمح أن يكون سلاحنا محل نقاش أو جدال

انطلاق أول رحلة لفلسطينيين من الضفة عبر مطار "رامون" والمنسق يصفه بـ"أمر تاريخي"

صحيفة عبرية: لهذا السبب .. الجهاد الإسلامي لن ينتظر مصر إلى الأبد

"تستخدمنا كأداة" .. مسؤول مصري يكشف حقيقة وجود أزمة مع " إسرائيل"

الاتصالات الفلسطينية