قوات الاحتلال تهدم 8 منازل غرب أريحا

رام الله / سما /

هدمت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، 8 منازل في قرية الديوك التحتا غرب محافظة أريحا.

و اقتحمت سلطات الاحتلال قرية الديوك برفقة ما يسمى بالإدارة والتنظيم الإسرائيلي وثلاث سيارات عسكرية واربع جرافات وشرعت بعملية هدم لثمانية منازل بحجة البناء دون ترخيص.

وتعود ملكية المنازل إلى المواطن رائد محمد خلف سمرات والمواطن خليل عفانة ومرعي جعابيص ومنزلين للمواطن المقدسي ابو السعيد الشلودي ومنزل المواطن كمال براهمه وشريف القعقوري ومنزل المواطن ايمن صب لبن.

واندلعت مواجهات في القرية عقب هدم المنازل.