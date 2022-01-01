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الاحتلال يهدم 8 منازل قيد الإنشاء في قرية الديوك غرب أريحا

الإثنين 22 أغسطس 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 8 منازل قيد الإنشاء في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

وقال أمين سر حركة "فتح" في الديوك التحتا عصام سميرات ، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت 8 منازل قيد الإنشاء تعود غالبيتها لمقدسيين قرروا البناء في أريحا، مضيفا أن مساحة كل منزل تقدر ما بين 130 -150 مترا مربعا.

وأشار إلى أن أصحاب المنازل هم: خليل عفانة، ورائد سمرات، ومرعي جعابيص، وناصر الشلودي، وشريف قعقوري، ويوسف الأسمر، وكمال براهمة، وأيمن صب لبن.

وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها لصالح التوسع الاستيطاني.

#أريحا #الاحتلال

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