فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت احرونوت":
- موجة من الغلاء ورفع سعر الحليب المدعوم ومشتقاته بنسبة 5%
- رفع الفوائد المصرفية
- وجود فئران وثعبان وحلزون في منتجات "سنفروت"
- عاصفة في شركة التجسس "اس ان او" واستقالة مديرها العام وفصل 100 عامل
* "معاريف":
- ليبرمان يرفض وساطة لبيد في المفاوضات مع نقابة المعلمين
- الذهب الأبيض: رفع سعر الحليب بنسبة 5%
- مرحلة مصيرية في المفاوضات النووية وإسرائيل تحاول وقف الاتفاق
- بسام السعدي سيتهم بالتحريض ودعم "الإرهاب" وتمديد اعتقاله حتى يوم الخميس
- المطالبة باتخاذ إجراءات ضد حاخام الشرطة لأنه ينظم جولات في مستوطنة حومش
* "هآرتس":
- رئيس جهاز الشباك في القاهرة
- 723 أسيرا فلسطينيا بدون محاكمة ورقم قياسي منذ 14 عاما
- الشاباك يهدد مدراء المؤسسات المدنية التي أغلقها وزير الأمن
- افتتاحية الصحيفة: كفى لإخفاء وثائق النكبة