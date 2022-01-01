رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت احرونوت":

- موجة من الغلاء ورفع سعر الحليب المدعوم ومشتقاته بنسبة 5%

- رفع الفوائد المصرفية

- وجود فئران وثعبان وحلزون في منتجات "سنفروت"

- عاصفة في شركة التجسس "اس ان او" واستقالة مديرها العام وفصل 100 عامل

* "معاريف":

- ليبرمان يرفض وساطة لبيد في المفاوضات مع نقابة المعلمين

- الذهب الأبيض: رفع سعر الحليب بنسبة 5%

- مرحلة مصيرية في المفاوضات النووية وإسرائيل تحاول وقف الاتفاق

- بسام السعدي سيتهم بالتحريض ودعم "الإرهاب" وتمديد اعتقاله حتى يوم الخميس

- المطالبة باتخاذ إجراءات ضد حاخام الشرطة لأنه ينظم جولات في مستوطنة حومش

* "هآرتس":

- رئيس جهاز الشباك في القاهرة

- 723 أسيرا فلسطينيا بدون محاكمة ورقم قياسي منذ 14 عاما

- الشاباك يهدد مدراء المؤسسات المدنية التي أغلقها وزير الأمن

- افتتاحية الصحيفة: كفى لإخفاء وثائق النكبة