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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 22 أغسطس 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت احرونوت":

- موجة من الغلاء ورفع سعر الحليب المدعوم ومشتقاته بنسبة 5%  

- رفع الفوائد المصرفية  

- وجود فئران وثعبان وحلزون في منتجات "سنفروت"

- عاصفة في شركة التجسس "اس ان او" واستقالة مديرها العام وفصل 100 عامل

* "معاريف":

- ليبرمان يرفض وساطة لبيد في المفاوضات مع نقابة المعلمين  

- الذهب الأبيض: رفع سعر الحليب بنسبة 5%  

- مرحلة مصيرية في المفاوضات النووية وإسرائيل تحاول وقف الاتفاق

- بسام السعدي سيتهم بالتحريض ودعم "الإرهاب" وتمديد اعتقاله حتى يوم الخميس  

- المطالبة باتخاذ إجراءات ضد حاخام الشرطة لأنه ينظم جولات في مستوطنة حومش

* "هآرتس":

- رئيس جهاز الشباك في القاهرة 

- 723 أسيرا فلسطينيا بدون محاكمة ورقم قياسي منذ 14 عاما  

- الشاباك يهدد مدراء المؤسسات المدنية التي أغلقها وزير الأمن  

- افتتاحية الصحيفة: كفى لإخفاء وثائق النكبة

#الصحف الإسرائيلية

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